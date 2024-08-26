Самая странная история US Open: пранкер убедил игрока-ютубера, что тот попал в сетку. Что? Как? Зачем?
32-летний француз Жюль Мари на этой неделе 295-я ракетка мира. Он играет в теннис с восьми лет, в 19 попал в рейтинг ATP, в 21 дебютировал на «Ролан Гаррос» (в квалификации). В середине 2010-х он поднимался в топ-250, но уровня ATP так и не достиг. В 2015-м, потерпев девять поражений подряд, играть профессионально он перестал.
Следующие несколько лет Мари в основном играл коммерческие соревнования во Франции: в 2019-м, например, на турнире в Нормандии обыграл Гоффена, Пуя и Эмбера и в финале в трех сетах уступил Тсонга. Также он давал частные уроки и сотрудничал с национальной теннисной федерацией.
Жизнь Мари изменилась, когда в 2020-м он с братом-близнецом Артуром (фанатом Роджера Федерера, у которого даже была татуировка RF) завел ютуб-канал, чтобы давать советы игрокам-любителям, как им не терять наигранность во время локдауна. Потом Мари стал снимать свои поездки по турнирам – где он выступал сам или, как на «Ролан Гаррос»-2021, спарринговал участникам, включая Новака Джоковича. Выиграв в конце 2021-го клубный турнир, Мари решил возобновить профессиональную карьеру, поставив цель сыграть на всех турнирах «Большого шлема».
Братья Мари и Роджер Федерер на итоговом турнире ATP-2014
С тех пор Мари из-за пределов топ-1000 поднялся на порог топ-200, параллельно продолжая вести ютуб, где у него сейчас 126 тысяч подписчиков. В отличие от многих игроков своего уровня, он ведет комфортную жизнь, потому что зарабатывает созданием контента. Блогерская карьера Мари, которую он строит на разных платформах, складывается успешнее теннисной: он может позволить себе оператора, с которым путешествует, монтажера, графического дизайнера, СММщика и агента, у него есть бренды-партнеры.
На корте Мари тоже приближается к поставленным целям: в начале года он дебютировал в квалификации Australian Open (потренировался и взял интервью у Новака Джоковича, причем по предложению члена команды серба – на 181 000 просмотров), два месяца назад – «Уимблдона». В Лондоне француз был первым запасным квалификационного турнира, то есть любой отказ в основной или отборочной сетках до определенного момента обеспечивал ему уимблдонский дебют. Тогда Мари даже попытал счастья у Энди Маррея, про которого накануне турнира предполагали, что он не в состоянии играть одиночку, – он написал ему в инстаграме:
«Приятель, GOAT, легенда, я запасной в квалификации. Если будешь сниматься с «Уимблдона», можешь сделать это до 10 утра завтрашнего дня, чтобы я сыграл свой первый «Уимблдон»?»
Француз поделился скриншотом своего сообщения Маррею в сторис, и, вероятно, после этого с ним связался человек, представившийся отцом канадского теннисиста Габриэля Диалло. Он сказал, что Диалло снялся с турнира, а значит, Мари в него попал. Это оказалось розыгрышем, но Мари все же получил свое – из-за реального своевременного отказа он действительно сыграл в уимблдонской квалификации (на решающем тай-брейке уступил соотечественнику Люке ван Ашу, позднее вышедшему в основу).
На прошлой неделе Мари приехал в Нью-Йорк в надежде попасть в квалификацию US Open – прямо как 11 годами раньше, когда прилетел в США из Беларуси, где на «Фьючерсе» проиграл Андрею Рублеву. И тогда, и сейчас он накануне старта квалификации был вторым запасным, то есть ему нужно было, чтобы снялись два игрока, – не самый вероятный, но возможный сценарий (по приезде в Нью-Йорк был шестым).
Во влоге Мари рассказал, как давняя поездка на турниры в Иран создала ему проблемы при получении американской визы, как на US Open, в отличие от «Уимблдона», топовым запасным квалификации не оплачивают еду и что в теннисный центр он ездит на метро, потому что остановился в бруклинском пентхаусе одного из своих подписчиков (называет их breakers, вероятно, от break – взять подачу соперника), а оттуда нет смысла ехать в противоположную от кортов сторону на Манхэттен, чтобы там поймать турнирный шаттл.
В понедельник турнир начался матчами верхней половины сетки (сыграли все, кто должен был), а утром вторника Мари получил два имэйла: первый о том, что снялись два участника из нижней части сетки, которые должны были стартовать позднее в тот день, поэтому Мари должен быть готов сыграть; второй – о том, что он играет не ранее 16:00 против Кентена Алиса на корте №4.
Осчастливленный Мари сообщил новость в соцсетях и родителям и пошел резервировать корт для разминки. Но когда он встретил тур-менеджера и поделился радостью с ним, тот очень удивился и сказал, что отказов не было, и турнир точно не отправлял ему никаких мэйлов. Стало понятно, что Мари снова разыграли, но на этот раз куда более продуманно: отправителем писем был пользователь US Open noreply с логотипом турнира в качестве юзерпика, и их содержание соответствовало турнирным сеткам и расписанию.
Вскоре пранкер объяснился издевательским письмом: в нем говорилось, что в качестве утешения Мари может открыть сбор пожертвований, а также что вечером того дня играют бейсбольные «Янкис», и Мари может пойти на их матч «посмотреть на настоящих спортсменов, которые не выпрашивают милости у своего сообщества». Также в письме за ответами о причинах пранка Мари отправляли к пользователю Х Ромену NextGen, а заканчивалось оно словами «До скорого (пранка)» и пародийной подписью «Мюль Жари».
Разозленный Мари в разговоре с L’Equipe эмоции от розыгрыша сравнил с пролетом «38 000 этажей», а также сказал: «Я это так не оставлю. Это зашло слишком далеко. Я делаю свою работу, я живу своей мечтой. Я всего себя отдаю своему делу. Нельзя так играть чужими эмоциями».
Вскоре после того, как Мари сообщил, что будет с адвокатом добиваться денежной компенсации за пранк, ему пришло новое письмо: там говорилось, что розыгрыш был направлен не против него, а против все того же теннисного блогера Ромена NextGen за его оскорбления. Также французу напомнили, что он сам нарушил закон, опубликовав в соцсетях фрагменты личной переписки, и поинтересовались, за что именно он планирует подать в суд: «За розыгрыш?» Это письмо было подписано именем Августин.
В L’Equipe пранкер рассказал, что он поклонник Сэма Куэрри, Бенуа Пэра, Таро Даниэля и судьи на вышке Орели Турт, ему между 20 и 30 годами, а Мари раздражает его тем, что «уже много лет выпрашивает у своего сообщества деньги, жилье и т.д.». Это он разыграл Мари на «Уимблдоне», но поверить в пранк тому не дал Ромен NextGen, особенно пристально следящий за теннисом уровнем пониже элитного. Якобы после этого Ромен в стиле Тэйлор Свифт натравил на пранкера своих подписчиков. Юридического преследования «Мюль Жари» не боится, потому что розыгрыши законом не запрещены.
Ромен NextGen тем временем написал, что на «Уимблдоне» действительно осадил шутника за бессердечный розыгрыш Мари, назвав его «безродным куском дерьма», после чего тот обозлился и стал спамить с разных аккаунтов. «Я не угрожал и не натравливал своих фолловеров на этого парня, – продолжил Ромен NextGen. – Немного шокирован, что некоторые находят это забавным, в то время как парень сумасшедший и с июня преследует меня фейковыми аккаунтами во всех моих сетях».
На следующий день, когда история пранка разлетелась даже по мейнстримовым медиа, «Мюль Жари», очевидно, все же занервничал и выпустил заявление. Отчасти оно серьезное, отчасти – все такое же издевательское. В нем говорится:
«Вчера я пошутил над Жюлем Мари, и это приобрело необычайные масштабы. Я просто хотел посмешить людей. Я сделал это именно в отношении Жюля Мари, потому что Ромен NextGen, с которым они очень близки, натравил на меня своих людей. Я никогда не сделал бы это ни с какими другими теннисистами, потому что я их, не считая Кеи Нисикори, очень уважаю.
Прошу не беспокоить Жюля Мари, проявить сочувствие. Я даже не думал, что он поверит в розыгрыш, и понимаю его разочарование. Не стоит над ним смеяться.
То, что Жюль хочет пойти в суд, меня огорчает, потому что раньше в своих влогах он умел шутить и смеяться над собой.
Кроме того, со вчерашнего дня я получаю много угроз от поклонников Жюля и подписчиков Ромена NextGen. Имейте в виду, что эти угрозы тоже могут стать предметом разбирательства.
Наконец, хорошей дороги домой Жюлю и его команде».
Жюль Мари, так и не попавший в квалификацию US Open, в четверг отправился не домой, а изучать Нью-Йорк как турист. «Мюль Жари» – якобы в подражание теннисисту-ютуберу – запустил ироничный краудфандинг будущих судебных издержек (за первые сутки собрал €12).
Когда вечером вышли основные сетки US Open, пранкер написал: «Жюль Мари в последний момент получил wild card на US Open, пусть скажет пилоту, чтобы разворачивали самолет». Но потом твит удалил и продолжил объясняться.
Медведев идет на Синнера в 1/4, Рублев – на Джоковича, у Мирры – Швентек. Итоги жеребьевки US Open
Фото: instagram.com/julesmarie_tennis; twitter.com/mulesjarie