Самая странная история US Open: пранкер убедил игрока-ютубера, что тот попал в сетку. Что? Как? Зачем?

32-летний француз Жюль Мари на этой неделе 295-я ракетка мира. Он играет в теннис с восьми лет, в 19 попал в рейтинг ATP, в 21 дебютировал на «Ролан Гаррос» (в квалификации). В середине 2010-х он поднимался в топ-250, но уровня ATP так и не достиг. В 2015-м, потерпев девять поражений подряд, играть профессионально он перестал.

Следующие несколько лет Мари в основном играл коммерческие соревнования во Франции: в 2019-м, например, на турнире в Нормандии обыграл Гоффена, Пуя и Эмбера и в финале в трех сетах уступил Тсонга. Также он давал частные уроки и сотрудничал с национальной теннисной федерацией.

Жизнь Мари изменилась, когда в 2020-м он с братом-близнецом Артуром (фанатом Роджера Федерера, у которого даже была татуировка RF) завел ютуб-канал, чтобы давать советы игрокам-любителям, как им не терять наигранность во время локдауна. Потом Мари стал снимать свои поездки по турнирам – где он выступал сам или, как на «Ролан Гаррос»-2021, спарринговал участникам, включая Новака Джоковича. Выиграв в конце 2021-го клубный турнир, Мари решил возобновить профессиональную карьеру, поставив цель сыграть на всех турнирах «Большого шлема».

Братья Мари и Роджер Федерер на итоговом турнире ATP-2014

С тех пор Мари из-за пределов топ-1000 поднялся на порог топ-200, параллельно продолжая вести ютуб , где у него сейчас 126 тысяч подписчиков. В отличие от многих игроков своего уровня, он ведет комфортную жизнь, потому что зарабатывает созданием контента. Блогерская карьера Мари, которую он строит на разных платформах, складывается успешнее теннисной: он может позволить себе оператора, с которым путешествует, монтажера, графического дизайнера, СММщика и агента, у него есть бренды-партнеры.

На корте Мари тоже приближается к поставленным целям: в начале года он дебютировал в квалификации Australian Open (потренировался и взял интервью у Новака Джоковича, причем по предложению члена команды серба – на 181 000 просмотров), два месяца назад – «Уимблдона». В Лондоне француз был первым запасным квалификационного турнира, то есть любой отказ в основной или отборочной сетках до определенного момента обеспечивал ему уимблдонский дебют. Тогда Мари даже попытал счастья у Энди Маррея, про которого накануне турнира предполагали, что он не в состоянии играть одиночку, – он написал ему в инстаграме:

«Приятель, GOAT, легенда, я запасной в квалификации. Если будешь сниматься с «Уимблдона», можешь сделать это до 10 утра завтрашнего дня, чтобы я сыграл свой первый «Уимблдон»?»

Француз поделился скриншотом своего сообщения Маррею в сторис, и, вероятно, после этого с ним связался человек, представившийся отцом канадского теннисиста Габриэля Диалло. Он сказал, что Диалло снялся с турнира, а значит, Мари в него попал. Это оказалось розыгрышем, но Мари все же получил свое – из-за реального своевременного отказа он действительно сыграл в уимблдонской квалификации (на решающем тай-брейке уступил соотечественнику Люке ван Ашу, позднее вышедшему в основу).

На прошлой неделе Мари приехал в Нью-Йорк в надежде попасть в квалификацию US Open – прямо как 11 годами раньше, когда прилетел в США из Беларуси, где на «Фьючерсе» проиграл Андрею Рублеву. И тогда, и сейчас он накануне старта квалификации был вторым запасным, то есть ему нужно было, чтобы снялись два игрока, – не самый вероятный, но возможный сценарий (по приезде в Нью-Йорк был шестым).

Во влоге Мари рассказал, как давняя поездка на турниры в Иран создала ему проблемы при получении американской визы, как на US Open, в отличие от «Уимблдона», топовым запасным квалификации не оплачивают еду и что в теннисный центр он ездит на метро, потому что остановился в бруклинском пентхаусе одного из своих подписчиков (называет их breakers, вероятно, от break – взять подачу соперника), а оттуда нет смысла ехать в противоположную от кортов сторону на Манхэттен, чтобы там поймать турнирный шаттл.

В понедельник турнир начался матчами верхней половины сетки (сыграли все, кто должен был), а утром вторника Мари получил два имэйла: первый о том, что снялись два участника из нижней части сетки, которые должны были стартовать позднее в тот день, поэтому Мари должен быть готов сыграть; второй – о том, что он играет не ранее 16:00 против Кентена Алиса на корте №4.

Осчастливленный Мари сообщил новость в соцсетях и родителям и пошел резервировать корт для разминки. Но когда он встретил тур-менеджера и поделился радостью с ним, тот очень удивился и сказал, что отказов не было, и турнир точно не отправлял ему никаких мэйлов. Стало понятно, что Мари снова разыграли, но на этот раз куда более продуманно: отправителем писем был пользователь US Open noreply с логотипом турнира в качестве юзерпика, и их содержание соответствовало турнирным сеткам и расписанию.

Вскоре пранкер объяснился издевательским письмом: в нем говорилось, что в качестве утешения Мари может открыть сбор пожертвований, а также что вечером того дня играют бейсбольные «Янкис» , и Мари может пойти на их матч «посмотреть на настоящих спортсменов, которые не выпрашивают милости у своего сообщества». Также в письме за ответами о причинах пранка Мари отправляли к пользователю Х Ромену NextGen, а заканчивалось оно словами «До скорого (пранка)» и пародийной подписью «Мюль Жари».

Разозленный Мари в разговоре с L’Equipe эмоции от розыгрыша сравнил с пролетом «38 000 этажей», а также сказал: «Я это так не оставлю. Это зашло слишком далеко. Я делаю свою работу, я живу своей мечтой. Я всего себя отдаю своему делу. Нельзя так играть чужими эмоциями».

Вскоре после того, как Мари сообщил, что будет с адвокатом добиваться денежной компенсации за пранк, ему пришло новое письмо: там говорилось, что розыгрыш был направлен не против него, а против все того же теннисного блогера Ромена NextGen за его оскорбления. Также французу напомнили, что он сам нарушил закон, опубликовав в соцсетях фрагменты личной переписки, и поинтересовались, за что именно он планирует подать в суд: «За розыгрыш?» Это письмо было подписано именем Августин.

В L’Equipe пранкер рассказал, что он поклонник Сэма Куэрри, Бенуа Пэра, Таро Даниэля и судьи на вышке Орели Турт, ему между 20 и 30 годами, а Мари раздражает его тем, что «уже много лет выпрашивает у своего сообщества деньги, жилье и т.д.». Это он разыграл Мари на «Уимблдоне», но поверить в пранк тому не дал Ромен NextGen, особенно пристально следящий за теннисом уровнем пониже элитного. Якобы после этого Ромен в стиле Тэйлор Свифт натравил на пранкера своих подписчиков. Юридического преследования «Мюль Жари» не боится, потому что розыгрыши законом не запрещены.

Ромен NextGen тем временем написал , что на «Уимблдоне» действительно осадил шутника за бессердечный розыгрыш Мари, назвав его «безродным куском дерьма», после чего тот обозлился и стал спамить с разных аккаунтов. «Я не угрожал и не натравливал своих фолловеров на этого парня, – продолжил Ромен NextGen. – Немного шокирован, что некоторые находят это забавным, в то время как парень сумасшедший и с июня преследует меня фейковыми аккаунтами во всех моих сетях».

На следующий день, когда история пранка разлетелась даже по мейнстримовым медиа, «Мюль Жари», очевидно, все же занервничал и выпустил заявление. Отчасти оно серьезное, отчасти – все такое же издевательское. В нем говорится:

«Вчера я пошутил над Жюлем Мари, и это приобрело необычайные масштабы. Я просто хотел посмешить людей. Я сделал это именно в отношении Жюля Мари, потому что Ромен NextGen, с которым они очень близки, натравил на меня своих людей. Я никогда не сделал бы это ни с какими другими теннисистами, потому что я их, не считая Кеи Нисикори, очень уважаю.

Прошу не беспокоить Жюля Мари, проявить сочувствие. Я даже не думал, что он поверит в розыгрыш, и понимаю его разочарование. Не стоит над ним смеяться.

То, что Жюль хочет пойти в суд, меня огорчает, потому что раньше в своих влогах он умел шутить и смеяться над собой.

Кроме того, со вчерашнего дня я получаю много угроз от поклонников Жюля и подписчиков Ромена NextGen. Имейте в виду, что эти угрозы тоже могут стать предметом разбирательства.

Наконец, хорошей дороги домой Жюлю и его команде».

Жюль Мари, так и не попавший в квалификацию US Open, в четверг отправился не домой, а изучать Нью-Йорк как турист. «Мюль Жари» – якобы в подражание теннисисту-ютуберу – запустил ироничный краудфандинг будущих судебных издержек (за первые сутки собрал €12 ).

Когда вечером вышли основные сетки US Open , пранкер написал: «Жюль Мари в последний момент получил wild card на US Open, пусть скажет пилоту, чтобы разворачивали самолет». Но потом твит удалил и продолжил объясняться.

Медведев идет на Синнера в 1/4, Рублев – на Джоковича, у Мирры – Швентек. Итоги жеребьевки US Open

Фото: instagram.com /julesmarie_tennis; twitter.com /mulesjarie