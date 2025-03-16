Фис больше не работает с Грожаном

Артур Фис сообщил, что прекратил сотрудничество с Себастьеном Грожаном.

«Мы c Себастьяном решили прекратить наше сотрудничество по обоюдному согласию. Благодарю его за поддержку в течение 15 месяцев и желаю всего наилучшего в будущем», – написал Фис в инстаграме.