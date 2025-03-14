Карлос Алькарас: «Теннис – одинокий вид спорта. Мне повезло, что у меня большая команда и я могу брать на турниры семью»

Карлос Алькарас объяснил, почему ему нравится в Индиан-Уэллс.

– Вы написали: «Может, мне стоит купить здесь дом?» Вы просто пошутили, но правда, что такого в этом месте, что заставляет вас чувствовать себя как дома?

– Я обсуждал это со многими игроками. У каждого из нас есть команда. Если говорить обо мне, то у меня большая команда. Мне повезло, что я могу брать на турниры семью, но мне кажется, теннис – одинокий вид спорта. Поэтому, когда тебе спокойно там, куда ты едешь, ты отлично себя чувствуешь.

В Индиан-Уэллс именно так. Мне здесь спокойно. Я отлично себя чувствую вместе с людьми, которые меня окружают.

Вот почему для меня это замечательное место, и мне кажется, что именно поэтому я показываю здесь свой лучший теннис, – сказал Алькарас на пресс-конференции.