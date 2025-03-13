Дрэйпер о тренере: «Мы все время живем друг с другом. Я вижу его чаще, чем маму или собаку, хоть мне и не хочется!»

Джек Дрэйпер рассказал о сотрудничестве с тренером Джеймсом Тротманом.

Они работают вместе с 2021 года.

«Мы говорим о теннисе и работаем очень профессионально. Но еще приятно иногда сходить поужинать с кем-то, посмеяться, подшутить друг над другом и просто здорово провести время.

Мы все время живем друг с другом. Я вижу его чаще, чем маму или собаку, хоть мне и не хочется! Наверное, он тоже от меня устает. Но мы всегда хорошо проводим время. Хотим выигрывать и достигать больших успехов, но при этом всегда можем посмеяться».