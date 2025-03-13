Дрэйпер о тренере: «Мы все время живем друг с другом. Я вижу его чаще, чем маму или собаку, хоть мне и не хочется!»
Джек Дрэйпер рассказал о сотрудничестве с тренером Джеймсом Тротманом.
Они работают вместе с 2021 года.
«Мы говорим о теннисе и работаем очень профессионально. Но еще приятно иногда сходить поужинать с кем-то, посмеяться, подшутить друг над другом и просто здорово провести время.
Мы все время живем друг с другом. Я вижу его чаще, чем маму или собаку, хоть мне и не хочется! Наверное, он тоже от меня устает. Но мы всегда хорошо проводим время. Хотим выигрывать и достигать больших успехов, но при этом всегда можем посмеяться».
Опубликовал: Кирилл Куценко
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