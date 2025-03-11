Бенчич вернется в топ-50 впервые за год

Белинда Бенчич вернется в топ-50 впервые с февраля прошлого года.

Сейчас она 49-я в живом рейтинге.

В апреле 2024-го швейцарка родила дочь, а в ноябре провела и выиграла первый матч на уровне основного тура. В этом сезоне она взяла титул WTA 500 в Абу-Даби и дошла до четвертого круга на Australian Open, где уступила Коко Гауфф (7:5, 2:6, 1:6).

В четвертом круге «тысячника» в Индиан-Уэллс Бенчич снова сыграет с Гауфф.