Бенчич вернется в топ-50 впервые за год
Белинда Бенчич вернется в топ-50 впервые с февраля прошлого года.
Сейчас она 49-я в живом рейтинге.
В апреле 2024-го швейцарка родила дочь, а в ноябре провела и выиграла первый матч на уровне основного тура. В этом сезоне она взяла титул WTA 500 в Абу-Даби и дошла до четвертого круга на Australian Open, где уступила Коко Гауфф (7:5, 2:6, 1:6).
В четвертом круге «тысячника» в Индиан-Уэллс Бенчич снова сыграет с Гауфф.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости