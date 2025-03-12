Мирра Андреева: «Я еще молода, и у меня много энергии, но приятно, когда есть день отдыха между матчами»

Мирра Андреева довольна, что в Индиан-Уэллс между матчами есть день отдыха.

Во вторник она обыграла Елену Рыбакину, а в четверг встретится с Элиной Свитолиной.

– На таких длинных турнирах у вас есть день отдыха. Когда вы на таком хорошем уровне, насколько сложно не играть на следующий день? Ведь вы молоды. У вас наверняка много сил на завтра. Что вы делаете в дни отдыха? Хочется ли вам поскорее вернуться и сыграть следующий матч?

– Если бы вы задали мне этот вопрос пару месяцев назад, я бы ответила, что хочется, но сейчас я довольна. Теперь я рада, что есть двухнедельные турниры (улыбается) .

Хорошо, что есть день отдыха между матчами, потому что сейчас, например, уже довольно поздно. Я поеду домой, может быть, в полночь, а потом нужно будет время, чтобы уснуть.

Сейчас я рада, что есть день отдыха, чтобы никуда не спешить, вернуться, потренироваться, потом сделать массаж, восстановление, а потом вернуться в отель, не торопиться, расслабиться, отдохнуть.

Теперь мне все это нравится. Бывают турниры, где нужно играть каждый день, и я готова. Наверное, я еще молода, и у меня много энергии, но приятно, когда есть день отдыха, – сказала Андреева на пресс-конференции.