Мэдисон Киз: «Свадьба – мой любимый день в жизни. Было здорово так начать межсезонье и пойти с этим настроем и дальше»
Мэдисон Киз рассказала, как прошла ее свадьба.
23 ноября прошлого года пятая ракетка мира вышла замуж за экс-99-ю ракетку мира Бьорна Фратанджело.
«Это было замечательно. Свадьба – мой любимый день в жизни, лучший день в мире. Он был наполнен друзьями, членами семьей. Это самый невероятный день. Можно увидеть в одном месте всех, кто позитивно повлиял на твою жизнь. Такое случается нечасто.
Было здорово так начать межсезонье и пойти с этим настроем и дальше. У меня был потрясающий январь в Австралии. Я рада, что я могла быть там с мужем, это ощущается очень по-особенному, – рассказала Киз в интервью на корте после выхода в четвертый круг «тысячника» в Индиан-Уэллс.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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