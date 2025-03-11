Киз – четвертая теннисистка старше 30, выигравшая 14 матчей подряд за последние 35 лет

30-летняя Мэдисон Киз выиграла 14-й матч подряд.

Пятая ракетка мира вышла в четвертый круг в Индиан-Уэллс, победив Элизу Мертенс со счетом 6:2, 6:7(8), 4:6.

В начале января американка выиграла турнир в Аделаиде, а затем – Australian Open .

Киз стала четвертой теннисисткой старше 30 с 1990-го, выигравшей 14 матчей подряд – ранее это сделали Мартина Навратилова , Серена Уильямс и Даниэль Коллинс .