Шнайдер о прохладных условиях в Индиан-Уэллс: «Играю в лосинах, чтобы ножки работали. Жар костей не ломит, поэтому лучше потеть, нежели мерзнуть»

Диана Шнайдер предпочитает утепляться в прохладных условиях Индиан-Уэллс.

– Вопрос про погоду и про одежду. Мы с Даней Медведевым вчера обсуждали его внешний вид: лосины, вот эту всю историю. Сегодня увидели тебя. Сложно вообще в таком виде выходить на корт, играть и привычно ли тебе?

– Не сказать, что суперкомфортно, потому что все-таки какие-то движения сковывает, но я с юниорских лет, так сказать, привыкла держать все в тепле. Я привыкла, что, если холодно, я одеваюсь тепло. Все-таки жар костей не ломит, поэтому лучше потеть, нежели мерзнуть. Когда пару играли, я решила, что лучше, чтобы ножки в тепле были, чтобы и кровь быстрее, и двигаться было легче.

Мне не нравится играть в лонгсливах, это прямо вообще для меня, потому что все-таки движения сковывает, не очень приятно. Но на крайний случай у меня лонгсливы припасены, конечно, если прямо очень холодно будет. Но так – лосины, да, чтобы ножки работали, – сказала Шнайдер в интервью «Больше!».