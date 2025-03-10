  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Шнайдер о прохладных условиях в Индиан-Уэллс: «Играю в лосинах, чтобы ножки работали. Жар костей не ломит, поэтому лучше потеть, нежели мерзнуть»
0

Шнайдер о прохладных условиях в Индиан-Уэллс: «Играю в лосинах, чтобы ножки работали. Жар костей не ломит, поэтому лучше потеть, нежели мерзнуть»

Диана Шнайдер предпочитает утепляться в прохладных условиях Индиан-Уэллс.

– Вопрос про погоду и про одежду. Мы с Даней Медведевым вчера обсуждали его внешний вид: лосины, вот эту всю историю. Сегодня увидели тебя. Сложно вообще в таком виде выходить на корт, играть и привычно ли тебе?

– Не сказать, что суперкомфортно, потому что все-таки какие-то движения сковывает, но я с юниорских лет, так сказать, привыкла держать все в тепле. Я привыкла, что, если холодно, я одеваюсь тепло. Все-таки жар костей не ломит, поэтому лучше потеть, нежели мерзнуть. Когда пару играли, я решила, что лучше, чтобы ножки в тепле были, чтобы и кровь быстрее, и двигаться было легче.

Мне не нравится играть в лонгсливах, это прямо вообще для меня, потому что все-таки движения сковывает, не очень приятно. Но на крайний случай у меня лонгсливы припасены, конечно, если прямо очень холодно будет. Но так – лосины, да, чтобы ножки работали, – сказала Шнайдер в интервью «Больше!».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: ютуб-канал «Больше!»
logoWTA
logoстиль
logoДиана Шнайдер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Шнайдер о тетради с мыслями о матчах: «Во время переходов это отвлекает тебя от самобичевания»
1сегодня, 14:36
Шнайдер взяла у Паркс реванш за поражение в Дохе
3вчера, 03:56
Главные новости
Бадоса о фото с Циципасом: «Сколько солнцезащитного крема я ни посоветую ему нанести, у него на лбу все равно остается полоса от повязки»
6 минут назадФото
Индиан-Уэллс (ATP). Дрэйпер играет с Бруксби, Хачанов встретится с Шелтоном, Алькарас – с Шаповаловым, Медведев, Руне, Циципас вышли в 4-й круг
54сегодня, 18:02Live
Индиан-Уэллс (WTA). Киз играет с Мертенс, П. Кудерметова встретится с Картал, Шнайдер – с Бенчич, М. Андреева, Рыбакина, Чжэн, Пегула, Швентек вышли в 4-й круг
149сегодня, 18:01Live
Гирон о целях на сезон: «Хочу бороться за титулы, играть на второй неделе «Шлемов», дальше проходить на «Мастерсах»
сегодня, 16:43
Швентек об успехе на медленном харде в Индиан-Уэллс: «Покрытие помогает, но игра им не ограничивается. Все равно нужно работать»
сегодня, 15:34
Шнайдер о тетради с мыслями о матчах: «Во время переходов это отвлекает тебя от самобичевания»
1сегодня, 14:36
Мирра Андреева о том, что Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер пришли на ее матч в Индиан-Уэллс: «Это дало мне больше мотивации»
9сегодня, 13:27
Синнер сравнялся с Настасе по количеству недель в статусе первой ракетки мира
13сегодня, 12:54
Циньвэнь Чжэн о реванше в матче с Сан: «Мне сложно переносить поражения, я всегда их запоминаю»
1сегодня, 12:16
Циципас о том, как изменился его настрой: «Каждый раз я хочу выходить на корт и быть гладиатором»
14сегодня, 11:48
Ко всем новостям
Последние новости
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
113 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1030 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15