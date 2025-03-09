2

Шнайдер взяла у Паркс реванш за поражение в Дохе

Диана Шнайдер выиграла во втором раунде в Индиан-Уэллс.

Она обыграла Алисию Паркс – 6:1, 6:1. Она взяла реванш у американки за поражение в Дохе.

Шнайдер впервые вышла в третий круг в Индиан-Уэллс. Там она сыграет с Белиндой Бенчич, которая победила в 11 из последних 13 матчей.

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
logoДиана Шнайдер
logoBNP Paribas Open
logoБелинда Бенчич
logoWTA
logoАлисия Паркс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Индиан-Уэллс (WTA). Наварро играет с Кырстей, Шнайдер, Касаткина, Соболенко, М. Андреева, Швентек, Рыбакина вышли в 3-й круг, Потапова выбыла
943 минуты назадLive
Индиан-Уэллс (ATP). Монфис играет с Кордой, Джокович, Рублев выбыли, Хачанов, Димитров, Медведев, Циципас, Дрэйпер вышли в 3-й круг
31933 минуты назадLive
Алькарас об условиях в Индиан-Уэллс: «Корт медленный. Отскок очень высокий»
1сегодня, 04:30
Джокович о поражении в Индиан-Уэллс: «Я сожалею о показанном уровне»
10сегодня, 04:12
Гауфф выиграла матч, в котором сделала 21 двойную ошибку и 74 невынужденных
3сегодня, 04:05
Димитров прервал серию из 4 поражений
сегодня, 03:59
Касаткина отыграла сет и брейк в первом матче в Индиан-Уэллс
2сегодня, 03:30
Рублев проиграл оба матча после титула в Дохе
3сегодня, 03:24
Джокович впервые с 2018-го проиграл три матча подряд
6сегодня, 03:20
Бруксби, вернувшийся после дисквалификации, впервые с Australian Open-2023 обыграл соперника из топ-20
3вчера, 21:15
Ко всем новостям
Последние новости
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
113 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1030 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15