Шнайдер взяла у Паркс реванш за поражение в Дохе

Диана Шнайдер выиграла во втором раунде в Индиан-Уэллс.

Она обыграла Алисию Паркс – 6:1, 6:1. Она взяла реванш у американки за поражение в Дохе.

Шнайдер впервые вышла в третий круг в Индиан-Уэллс. Там она сыграет с Белиндой Бенчич, которая победила в 11 из последних 13 матчей.