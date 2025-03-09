Шнайдер взяла у Паркс реванш за поражение в Дохе
Диана Шнайдер выиграла во втором раунде в Индиан-Уэллс.
Она обыграла Алисию Паркс – 6:1, 6:1. Она взяла реванш у американки за поражение в Дохе.
Шнайдер впервые вышла в третий круг в Индиан-Уэллс. Там она сыграет с Белиндой Бенчич, которая победила в 11 из последних 13 матчей.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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