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Шнайдер о тетради с мыслями о матчах: «Во время переходов это отвлекает тебя от самобичевания»

Диана Шнайдер рассказала, для чего ведет тетрадь с мыслями о матчах.

Вчера в Индиан-Уэллс Шнайдер обыграла Алисию Паркс – 6:1, 6:1.

– Когда у нас тетрадка появилась на переходе, это о чем говорит?

– Это нововведение (смеется). На самом деле, мне многие предлагали, чтобы мысли больше по полочкам расформировать: мало ли что-то под эмоциями забываешь, чтобы можно было открыть, вернуться и вспомнить, что надо вот так играть, как ты об этом думала, сама это знала, но сейчас почему-то забыла, нужно себе напомнить.

Я недавно начала: в Остине, когда играла с Кырстей. Перед матчем я пишу что думаю, какие-то эмоциональные или тактические [аспекты]. Куда ей лучше: под право, под две руки или в центр, – куда лучше подавать. Такие банальные моменты, но иногда, когда ты очень сильно переживаешь, ты об этом, к сожалению, забываешь и начинаешь делать что-то другое (улыбается).

Ну и после матча, допустим, что получалось, что не получалось, что сработало, а что – нет, нужно ли что-то изменить в следующий раз, играя с ней же.

На самом деле, также это немножко отвлекает тебя во время переходов от самобичевания. Гейм какой-то проиграла: «Вот, сделала это неправильно, и вот это неправильно, вот этот мяч не забила, вот вообще, какой ужас, как вообще так можно играть». А тут ты четко знаешь, что тебе нужно это прочитать, и уже полвремени [прошло], водичку попила – уже встала. И уже потихоньку как-то легче справляться.

– После сегодняшнего матча много напишешь выводов?

– Я думаю, сегодня будет больше положительных моментов: что психологически от начала до конца держала себя в фокусе, за каждый мячик боролась, не давала ей никаких негативных эмоций, хотя она, я думаю, этого ждала. В этот раз точно больше положительного, чем негативного, – сказала Шнайдер в интервью «Больше!».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: ютуб-канал «Больше!»
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