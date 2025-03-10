Мирра Андреева о том, что Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер пришли на ее матч в Индиан-Уэллс: «Это дало мне больше мотивации»

Мирра Андреева прокомментировала победу над Кларой Таусон.

Она разгромила датчанку в третьем круге в Индиан-Уэллс – 6:3, 6:0.

– Скажи, пожалуйста, если мы держим все-таки в уме предыдущий матч с Таусон и вот эту встречу, в чем разница? Я понимаю, там – финал, здесь – нет, но по твоим ощущениям?

– Я бы сказала, что в прошлый раз, когда мы играли в Дубае, я нервничала в пять раз больше, чем сегодня. Но чувствовала, что она почему-то сегодня тоже больше нервничает. И она допускала очень много невынужденных ошибок, которые помогли мне рано сделать брейк и в принципе вести почти всегда в счете. Поэтому я чувствовала, что доминирую в матче, и она помогала мне это делать своими ошибками. Поэтому я решила: ну, хорошо, пусть ошибается, мне нравится. И вот как-то так сегодня получилось.

– Вечерняя сессия на центральном корте для тебя уже дело привычное. И тем не менее как должен строиться тренировочный процесс перед твоим большим игровым днем?

– Раньше мы тренировались, то есть разминались два раза перед матчем, если я играю вечером. Но сейчас, может, я уже старею, может что, я не знаю – не хочу играть два раза. Мы встаем, я высыпаюсь, потом идем в спортзал – где-то минут 40-50 я там делаю всякие разные упражнения на мобильность суставов, потом делаю велосипед, потом опять иду в номер отдыхать, потом мы разминаемся, и потом я уже готовлюсь к матчу, делаю там все тейпы, прически, пытаюсь красиво одеться. И потом у нас чуть-чуть остается – может, минут 20-30 на то, чтобы с командой, мы там любим в UNO поиграть, просто поговорить, поэтому как-то так день проходит.

– Тимоти Шаламе был на трибунах... Это здорово, судя по твоей реакции?

– Да! На самом деле это был, по-моему, счет 1:1 еще в первом сете, и я посмотрела на экран – единственный раз, когда я решила посмотреть на экран за матч – и вижу, как показывают Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер. И думаю: «О нет, зачем я туда посмотрела!» Но вообще я бы сказала, что мне это дало немного больше мотивации, поскольку я решила: они пришли, они смотрят, значит так, Мирра, делай все, что можешь, надо выигрывать сегодня, надо точно выигрывать, надо делать все что ты можешь, давай.

И как-то так получилось, что я и победила, и в принципе играла неплохо, поэтому очень рада, что они увидели. Я не думаю, что они пришли именно на меня посмотреть, думаю, они, скорее всего, пошли смотреть на мальчиков, на ночную сессию, но мне тоже приятно, что они посмотрели мой матч.

– А кого бы ты еще пригласила из суперзвезд? Давай троечку назовем.

– Я бы пригласила Райана Гослинга. Я бы пригласила из девочек, наверное, Эмму Стоун. Мне она в последнее время тоже нравится. И Роджера Федерера, он во всех моих списках! – сказала Андреева в интервью Софье Тартакой для канала «Больше!»

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