Мирра Андреева о Кончите Мартинес: «Я полностью ей доверяю. Думаю, она знает обо всем, что происходит в моей жизни»

Мирра Андреева рассказала об отношениях с Кончитой Мартинес.

Испанка тренирует 17-летнюю россиянку с апреля прошлого года.

– Я знаю, что ты уже много рассказывала про Кончиту. Мой коллега рассказал мне, что создается ощущение твоего полного доверия к ней и что атмосфера в команде очень хорошая. Можешь ли ты немного рассказать о вашем взаимодействии?

– С самого начала наших рабочих отношений мне сразу показалось, что у нас отличное взаимопонимание. На первом совместном турнире все уже было прекрасно, мне было с ней очень комфортно. Она говорила, что чувствовала то же самое. Слава богу, не я одна.

Мы обе очень энергичные и понимаем, когда нужно быть активными и когда успокоиться и отнестись ко всему серьезно.

Да, я полностью ей доверяю. Думаю, она знает обо всем, что происходит в моей жизни. Не знаю, хорошо это или плохо, но как есть. Я просто очень счастлива, что она со мной.

– На корте ты сказала, что у Кончиты наверняка есть план тренировок на понедельник. Это правда? Она уже поделилась им с тобой?

– Она сказала, что забронировала корт на 12:00. Прошло не так много времени с матча. Так что она быстро работает и уже все организовала.

Да, она такая, и это неплохо. Всегда хорошо, когда есть кто-то, кто забронирует для тебя корт.

Я на это не жалуюсь (улыбается) .