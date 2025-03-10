  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Мирра Андреева о Кончите Мартинес: «Я полностью ей доверяю. Думаю, она знает обо всем, что происходит в моей жизни»
4

Мирра Андреева о Кончите Мартинес: «Я полностью ей доверяю. Думаю, она знает обо всем, что происходит в моей жизни»

Мирра Андреева рассказала об отношениях с Кончитой Мартинес.

Испанка тренирует 17-летнюю россиянку с апреля прошлого года.

– Я знаю, что ты уже много рассказывала про Кончиту. Мой коллега рассказал мне, что создается ощущение твоего полного доверия к ней и что атмосфера в команде очень хорошая. Можешь ли ты немного рассказать о вашем взаимодействии?

– С самого начала наших рабочих отношений мне сразу показалось, что у нас отличное взаимопонимание. На первом совместном турнире все уже было прекрасно, мне было с ней очень комфортно. Она говорила, что чувствовала то же самое. Слава богу, не я одна.

Мы обе очень энергичные и понимаем, когда нужно быть активными и когда успокоиться и отнестись ко всему серьезно.

Да, я полностью ей доверяю. Думаю, она знает обо всем, что происходит в моей жизни. Не знаю, хорошо это или плохо, но как есть. Я просто очень счастлива, что она со мной.

– На корте ты сказала, что у Кончиты наверняка есть план тренировок на понедельник. Это правда? Она уже поделилась им с тобой?

– Она сказала, что забронировала корт на 12:00. Прошло не так много времени с матча. Так что она быстро работает и уже все организовала.

Да, она такая, и это неплохо. Всегда хорошо, когда есть кто-то, кто забронирует для тебя корт.

Я на это не жалуюсь (улыбается).

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoBNP Paribas Open
logoМирра Андреева
logoWTA
logoКончита Мартинес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Котов сыграет с Фонсекой, Сафиуллин – с Юбенксом на старте «Челленджера» в Финиксе
1сегодня, 07:32
Чорич выиграл второй «Челленджер» подряд
3сегодня, 07:19
Руне после матча с Эмбером: «Психологическая устойчивость помогла мне победить. Очень доволен тем, как прогрессирую в этом аспекте»
1сегодня, 06:27
Ватануки после победы над Тиафу: «У меня слов нет. В прошлом году у меня была травма, и я рад просто выходить на корт»
сегодня, 06:15
Фис о победе над Музетти: «Первый сет был ужасным. При счете 0:4 я думал: «Ладно, может, через 20 минут уже буду в раздевалке»
сегодня, 06:05
Индиан-Уэллс (WTA). Чжэн играет с Сан, Мирра Андреева, Рыбакина, Пегула, Швентек вышли в 4-й круг
125сегодня, 03:50Live
Мирра Андреева о том, как чувствует себя на корте: «С кем бы я ни играла, на меня летит мяч, и я знаю, что с ним делать. В голове полная ясность»
7сегодня, 05:29
№349 Ватануки стал самым низкорейтинговым участником 1/8 в Индиан-Уэллс с 2004-го
сегодня, 05:18
Индиан-Уэллс (ATP). Тиафу играет с Ватануки, Медведев, Руне, Фис, Циципас, Пол вышли в 4-й круг
46сегодня, 03:40Live
Мирра Андреева о матче с Рыбакиной: «Сделаю все возможное, чтобы не дать ей играть»
14сегодня, 04:12
Ко всем новостям
Последние новости
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
113 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1030 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15