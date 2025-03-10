Мирра Андреева о том, как чувствует себя на корте: «С кем бы я ни играла, на меня летит мяч, и я знаю, что с ним делать. В голове полная ясность»

Мирра Андреева рассказала, бывала ли она так же уверена в себе, как сейчас.

Россиянка выиграла титул в Дубае и вышла в 1/8 финала в Индиан-Уэллс. На ее счету уже восемь побед подряд.

«Во время «Ролан Гаррос» я была довольно уверена в себе – как и сейчас. Здорово, когда выигрываешь много матчей подряд. Жаловаться не на что. В последнее время я хорошо играю.

Мне нравится. Есть ощущение, что я точно знаю, что мне нужно делать на корте. С кем бы я ни играла, на меня летит мяч, и я знаю, что с ним делать. В голове полная ясность. Приятное ощущение. Надеюсь, я смогу удерживать его как можно дольше», – сказала Андреева на пресс-конференции.