Мирра Андреева о матче с Рыбакиной: «Сделаю все возможное, чтобы не дать ей играть»

Мирра Андреева рассказала, чего ждет от матча с Еленой Рыбакиной.

Они сыграют в 1/8 финала в Индиан-Уэллс.

«Будет непросто. В Дубае я победила ее в трех сетах. И она уже выигрывала этот турнир – так что ей здесь довольно комфортно.

Она мощно подает, играет агрессивно. Так что я сделаю все возможное, чтобы не дать ей играть. Посмотрим, кто окажется сильнее», – сказала Андреева в интервью на корте.