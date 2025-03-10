Мирра Андреева о матче с Рыбакиной: «Сделаю все возможное, чтобы не дать ей играть»
Мирра Андреева рассказала, чего ждет от матча с Еленой Рыбакиной.
Они сыграют в 1/8 финала в Индиан-Уэллс.
«Будет непросто. В Дубае я победила ее в трех сетах. И она уже выигрывала этот турнир – так что ей здесь довольно комфортно.
Она мощно подает, играет агрессивно. Так что я сделаю все возможное, чтобы не дать ей играть. Посмотрим, кто окажется сильнее», – сказала Андреева в интервью на корте.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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