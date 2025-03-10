Чорич выиграл второй «Челленджер» подряд

Борна Чорич обыграл Артура Букье в финале турнира в Тьонвилле – 6:4, 6:4.

Хорват выиграл второй «Челленджер» подряд. На позапрошлой неделе он взял титул в Лугано.

За счет этого результата Чорич приблизился к возвращению в топ-100 – в живом рейтинге он идет 111-м.