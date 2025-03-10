Рыбакина выиграла 8-й матч в Индиан-Уэллс подряд

Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала в Индиан-Уэллс.

В третьем круге она победила Кэти Болтер – 6:0, 7:5. В первом сете Рыбакина проиграла всего три очка на подаче. Во второй партии она отыгралась с 3:5.

Рыбакина выиграла восьмой матч в Индиан-Уэллс подряд – она взяла титул в 2023-м, а в прошлом году пропустила турнир.

Дальше Рыбакина сыграет с Миррой Андреевой или Кларой Таусон.