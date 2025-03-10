Рыбакина выиграла 8-й матч в Индиан-Уэллс подряд
Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала в Индиан-Уэллс.
В третьем круге она победила Кэти Болтер – 6:0, 7:5. В первом сете Рыбакина проиграла всего три очка на подаче. Во второй партии она отыгралась с 3:5.
Рыбакина выиграла восьмой матч в Индиан-Уэллс подряд – она взяла титул в 2023-м, а в прошлом году пропустила турнир.
Дальше Рыбакина сыграет с Миррой Андреевой или Кларой Таусон.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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