Соболенко о джиу-джитсу: «Как только осознаю, насколько я сильная, мне, наверное, крышу сорвет. Думаю, поэтому команда и не дает мне им заниматься»

Арина Соболенко рассказала, почему не хочет заниматься джиу-джитсу.

– Часто можно видеть, как многие теннисисты играют в футбол, но [ваш тренер по физподготовке] Джейсон [Стейси] занимался джиу-джитсу. Мне интересно, привносит ли он какие-нибудь приемы из борьбы, что-то очень отличное от того, что делают другие игроки?

– Я бы сказала, что да. Часть нашего фитнеса связана с джиу-джитсу. Мои упражнения на мышцы кора взяты оттуда, и мне нравится. Это как тренировка всего тела. Думаю, это хорошо для теннисистов.

Но мой тренер сам занимается джиу-джитсу. Правда, не очень успешно – у него судороги уже на первой минуте. Но он очень старается.

Я просто не хочу им заниматься. Как только я осознаю, насколько я сильная и что могу сделать, мне, наверное, крышу сорвет. Думаю, команда этого не хочет, поэтому они и не особо дают мне заниматься [джиу-джитсу].

Так что мы продолжаем играть в футбол и подобные игры, – рассказала Соболенко на пресс-конференции в Индиан-Уэллс.