Бен Шелтон: «Каждую неделю условия разные, надо адаптироваться. Все великие могут это делать»
Бен Шелтон прокомментировал условия на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.
Американец во втором круге победил Мариано Навоне – 6:3, 6:2.
«[Корты] упругие. Мне кажется, моя подача отскакивает выше. Мяч остается очень живым, даже вечером, когда падает температура.
Каждую неделю условия разные, надо адаптироваться. Все великие могут это делать.
Нужно просто быть открытым ко всему и упорно тренироваться на корте каждый день, чтобы лучше освоиться. Я приехал сюда рано, очень много работал последнюю неделю. Я рад, что сегодня это отчасти окупилось», – сказал Шелтон во время интервью на корте.
Дальше 12-я ракетка мира встретится с Кареном Хачановым.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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