Ван де Зандшульп о победе над Джоковичем: «Мне помогла победа над Алькарасом на US Open – после нее я понял, что могу обыгрывать тех, кто рулит в туре»

Ботик ван де Зандшульп объяснил, что помогло ему обыграть Новака Джоковича.

Нидерландец победил его во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс со счетом 6:2, 3:6, 6:1.

– Победа над Карлосом Алькарасом в прошлом году на US Open (6:1, 7:5, 6:4 – Спортс’‘) поменяла ваш подход к матчам с топ-игроками и дала вам большей уверенности в игре против них?

– Думаю, что да. До этого у меня тоже были очень неплохие матчи против соперников из топ-10. Но против Карлоса я верил, что могу победить парней вроде него. [Янник] Синнер в прошлом году надрал мне задницу дважды, и после этого мы с ним не играли. Но в матче против Новака прошлогодняя победа над Карлосом на US Open помогла.

Мне кажется, все зависит от веры в себя перед выходом на корт и от мыслей, что ты правда можешь выиграть.

Все пошло как надо.

– Победы над Карлосом, Рафой, сегодняшняя – какая из них для вас важнее всего?

– Они все разные. Играть против Рафы в его последнем матче, еще и в Испании, сложно морально.

Наверное, сложнее всего было бороться с Карлосом. Потому что до этой победы не было понимания, что я могу побеждать тех, кто рулит в туре. Так что это был хороший первый шаг, – сказал ван де Зандшульп на пресс-конференции.