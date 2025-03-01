Алькарас о соперничестве Большой тройки: «Повторить его будет практически невозможно»
– Когда вы только пришли в тур, вместе с вами играли Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. Насколько этот опыт важен для вас?
– Ну, с Федерером я встречался редко (они ни разу не играли на уровне основного тура – Спортс’’). С Рафой я играл в его последние годы, с Джоковичем я все еще сражаюсь. Но это гордость – они одни из лучших игроков в истории тенниса. Для меня было невероятным играть в одно время с ними, пусть даже недолго. Они примеры для подражания. Рафа был моим кумиром, и я испытываю огромное уважение и восхищение к тому, что сделали [Джокович и Федерер]. Поэтому для меня было невероятно приятно играть в одно время с ними.
– Как вы думаете, есть ли сейчас игроки, которые могли бы восполнить этот пробел или стать следующей Большой тройкой?
– Это сложно. Они подняли планку тенниса и того, что можно сделать, на уровень стратосферы. Есть много теннисистов, способных выиграть турниры «Большого шлема» и победить лучших. Молодые игроки, включая меня, действительно могут бороться там за крупные титулы. Но если говорить о соперничестве между Рафой, Федерером и Джоковичем, то повторить его будет практически невозможно. У нас будут свои битвы. Мне предстоит сражаться с великими игроками, но такое соперничество, как у них, почти нереально.
– Может быть, сейчас другие времена и нет тех, кто будет играть настолько же долго?
– Эпоха [Джона] Макинроя и всех тех игроков сильно отличалась от эпохи Федерера, Рафы и Джоковича. И наша будет отличаться от того, что было у них. Теннис меняется: турниры, скорость мячей, вообще все. И нам придется меняться по мере развития тенниса. Я думаю, Рафа, Федерер и Джокович приучили нас к определенным вещам, но теннис будет продолжать развиваться, и мы тоже будем развиваться.
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