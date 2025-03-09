Димитров прервал серию из 4 поражений
Григор Димитров вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
Он обыграл Нуну Боржеса – 6:3, 6:4.
Болгарин прервал серию из четырех поражений (которая включала в себя три отказа по ходу матчей). Для него сегодняшняя победа – первая с турнира в Брисбене, первого в этом сезоне.
Дальше Димитров встретится с Гаэлем Монфисом или Себастьяном Кордой.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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