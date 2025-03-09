Бруксби, вернувшийся после дисквалификации, впервые с Australian Open-2023 обыграл соперника из топ-20

Дженсон Бруксби вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Он обыграл 18-ю ракетку мира Феликса Оже-Альяссима .

Бруксби сейчас 937-й, но по итогам турнира поднимется как минимум в топ-600. Напомним, американец, в 2022-м входивший в топ-40, отбыл 13-месячное отстранение за пропуск трех допинг-тестов во внесоревновательный период. Он мог возобновить выступления еще в марте 2024-го, но вернулся на Australian Open-2025.

Для Бруксби это первая победа над соперником из топ-20 с Australian Open-2023, где он прошел №3 Каспера Рууда .

Он четвертый раз в карьере сыграет в третьем круге «Мастерса» – впервые с Рима-2022.

Теперь Бруксби поборется с №14 Джеком Дрэйпером .