Бруксби, вернувшийся после дисквалификации, впервые с Australian Open-2023 обыграл соперника из топ-20
Дженсон Бруксби вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
Он обыграл 18-ю ракетку мира Феликса Оже-Альяссима.
Бруксби сейчас 937-й, но по итогам турнира поднимется как минимум в топ-600. Напомним, американец, в 2022-м входивший в топ-40, отбыл 13-месячное отстранение за пропуск трех допинг-тестов во внесоревновательный период. Он мог возобновить выступления еще в марте 2024-го, но вернулся на Australian Open-2025.
Для Бруксби это первая победа над соперником из топ-20 с Australian Open-2023, где он прошел №3 Каспера Рууда.
Он четвертый раз в карьере сыграет в третьем круге «Мастерса» – впервые с Рима-2022.
Теперь Бруксби поборется с №14 Джеком Дрэйпером.
Опубликовала: Любовь Энина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости