Джокович о том, какое теннисное правило поменял бы: «Никогда больше не играл бы в пятисетовом формате. Разве что на поздних стадиях ТБШ»
Он рассказал об этом в блицинтервью Bleacher Report.
– С кем из знаменитостей вы бы хотели сыграть в парном разряде?
– С кем-то из топ-спортсменов, например с Томом Брэди, Леброном Джеймсом, Лукой Дончичем или Джокером (прозвище Николы Йокича – Спортс’’). Наверное, я буду больше двигаться по корту, а он – хорошо подавать.
Если говорить о женщинах, то с Джессикой Альбой.
– Если бы вы не могли играть в теннис ракеткой, то каким предметом вы бы сыграли лучше всего?
– Сковородкой.
– Если бы вы могли изменить одно правило в теннисе, то какое?
– Наверное, я бы играл более короткие сеты. Никогда больше не играл бы в пятисетовом формате (смеется). Разве что на поздних стадиях «Больших шлемов». Разрешил бы в мужском теннисе коучинг на корте (как на Australian Open-2025 – Спортс’’). Интересно было бы отменить игру на «больше» и «ровно», чтобы сделать матчи короче и увлекательнее.
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