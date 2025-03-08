Джокович о том, какое теннисное правило поменял бы: «Никогда больше не играл бы в пятисетовом формате. Разве что на поздних стадиях ТБШ»

Новак Джокович предложил сократить теннисные матчи, чтобы они стали динамичнее.

Он рассказал об этом в блицинтервью Bleacher Report.

– С кем из знаменитостей вы бы хотели сыграть в парном разряде?

– С кем-то из топ-спортсменов, например с Томом Брэди, Леброном Джеймсом, Лукой Дончичем или Джокером (прозвище Николы Йокича – Спортс’’). Наверное, я буду больше двигаться по корту, а он – хорошо подавать.

Если говорить о женщинах, то с Джессикой Альбой.

– Если бы вы не могли играть в теннис ракеткой, то каким предметом вы бы сыграли лучше всего?

– Сковородкой.

– Если бы вы могли изменить одно правило в теннисе, то какое?

– Наверное, я бы играл более короткие сеты. Никогда больше не играл бы в пятисетовом формате (смеется) . Разве что на поздних стадиях «Больших шлемов». Разрешил бы в мужском теннисе коучинг на корте (как на Australian Open-2025 – Спортс’’). Интересно было бы отменить игру на «больше» и «ровно», чтобы сделать матчи короче и увлекательнее.