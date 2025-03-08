Тиафу забыл ракетки на матч с Джумхуром

Фрэнсис Тиафу вышел на второй круг в Индиан-Уэллс без ракеток.

Он играет с Дамиром Джумхуром.

Выйдя на корт, американец открыл сумку и обнаружил, что в ней нет ракеток.

Начало матча в результате в итоге задержалось больше чем на 10 минут – пока тренер Тиафу ходил за ракетками в раздевалку.

Судья не применил к американцу никаких дисциплинарных мер.