Потапова пришла на матч Грикспора в Индиан-Уэллс
Анастасию Потапову заметили на трибунах во время матча Тэллона Грикспора.
Во втором круге в Индиан-Уэллс представитель Нидерландов обыграл вторую ракетку мира Александра Зверева.
Ранее Потапова посещала матчи Грикспора на турнире в Дубае.
В прошлом году россиянка развелась с Александром Шевченко.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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