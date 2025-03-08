Потапова пришла на матч Грикспора в Индиан-Уэллс

Анастасию Потапову заметили на трибунах во время матча Тэллона Грикспора.

Во втором круге в Индиан-Уэллс представитель Нидерландов обыграл вторую ракетку мира Александра Зверева. Ранее Потапова посещала матчи Грикспора на турнире в Дубае. В прошлом году россиянка развелась с Александром Шевченко.