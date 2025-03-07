Бенчич о фонде поддержки материнства, созданном WTA: «Надеюсь, что это послужит примером для других видов спорта»
Белинда Бенчич прокомментировала появление фонда поддержки материнства.
Он создан WTA при поддержке Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF).
«Конечно, я считаю, что это замечательно. Это точно позволяет игрокам не делать сложный выбор. Будет немного легче принять решение, если они захотят завести семью, не придется сомневаться, стоит ли это делать.
Особенно это касается игроков с низким рейтингом. Им важно иметь гарантированный доход, чтобы не беспокоиться о деньгах, выбывая на полтора года.
Я считаю, что это прекрасно. Кроме того, теннис – первый вид спорта, который дал женщинам такую возможность, поэтому я надеюсь, что это послужит примером для других видов спорта».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: пресс-конференция Бенчич
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