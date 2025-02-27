Бенчич о материнстве: «Раньше матчи были для меня вопросом жизни и смерти, а теперь это не так»

Белинда Бенчич высказалась о возвращении в теннис после рождения дочери.

Белла родилась в апреле 2024-го, а в октябре Бенчич провела первый турнир. В феврале она выиграла «тысячник» в Абу-Даби.

«Когда я только начала возвращаться, большинство говорили: «Да это точно невозможно». Мне всегда кажется, что люди очень быстро меняют мнение. Забавно, я такая: «Ну что, теперь вы в меня верите?»

Это классика. Многие говорили: «Зачем именно сейчас, в середине карьеры? Невозможно вернуться на прежний уровень». Но теперь они говорят: «Она наверняка сможет выиграть «Большой шлем». Я такая: «Ваше мнение поменялось за одну неделю!» (Смеется.) »

Бенчич объяснила, как материнство повлияло на ее отношение к теннису на примере поражения от Жасмин Паолини на United Cup.

«Это так странно. До появления Беллы я бы сидела разбитая, думала о матче, о том, что нужно было сделать по-другому. Но я просто ушла с корта, а на следующий день мы поехали на пляж Бонди-Бич и прекрасно провели время. Это был потрясающий день. А потом я вернулась к тренировкам.

Раньше матчи были для меня вопросом жизни и смерти. Я считала, что должна все сделать для победы, а поражения меня просто уничтожали. Это была вся моя жизнь, а теперь это не так.

Это не значит, что меня не волнует теннис: я просто научилась разделять работу и личную жизнь.

Я была очень эмоциональна. Я никогда не проявляла ни к кому неуважения – это всегда касалось меня самой. Иногда я теряла контроль над эмоциями и уходила в штопор. Когда я злилась, это помогало мне выигрывать матчи. Но я не горжусь некоторыми моментами, и мне очень тяжело их пересматривать.

А теперь я не бросаю ракетку, потому что не хочу, чтобы Белла это видела. Просто безумие, но мне даже в голову не приходит так делать».

Также она ответила, что мотивировало ее вернуться.

«Я была готова к тому, что, возможно, возьму дочку на руки и пойму, что больше не хочу играть. Я была к этому готова, но этого не произошло. Я была уверена, что вернуться возможно, и была рада это сделать.

Еще я не хочу пустить по ветру работу, которую проделала за карьеру с самого детства. Я хочу извлечь из карьеры максимум и убедиться, что возможно и одно, и другое.

Не скажу, что мне хочется что-то себе доказать. Я просто хочу сделать все, что в моих силах, но на первом месте для меня Белла. Если понадобится, я с радостью закончу играть в теннис и стать мамой на полную ставку. Но я считаю, что сейчас возможно и одно, и другое».