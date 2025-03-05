Дрэйпер о том, что органично смотрится в глянцевых съемках: «Я даже не стараюсь. Оно как-то само так получается»
– У тебя отличный сезон: финал в Дохе, замечательное выступление в Австралии. Расскажи, пожалуйста, что ты изменил в себе, своем теннисе по сравнению с прошлым годом?
– Думаю, я просто стараюсь совершенствовать то, что у меня уже есть. Я не ставлю каких-то огромных целей с точки зрения рейтинга или чего-то такого. Просто стараюсь каждый день становиться все лучше и лучше. Конечно, я еще молодой игрок, но чем больше опыта я получаю на высочайшем уровне против топов, тем лучше я понимаю, что нужно делать, чтобы быть там, наверху. С каждой неделей я верю в себя все больше, и это делает меня счастливее. Моя работа приносит свои плоды.
– Мы видели твою фотосъемку для модного журнала. Последняя – это просто огонь. Какая фотосессия твоя любимая?
– Честно говоря, даже не знаю. Конечно, это большая честь быть в Vogue. Это привлекает ко мне много внимания, но в первую очередь я теннисист, так что именно на этом и фокусируюсь.
– Но ты ведь реально в этом хорош.
– Я даже не стараюсь. Оно как-то само так получается. Но, как я уже говорил, это большая честь быть частью такой кампании. И вообще, да, все это выглядит замечательно, и надеюсь, что в будущем у меня будет немало возможностей проявить себя в чем-то подобном, – сказал Дрэйпер в интервью Софье Тартаковой для канала «Больше!»
Теннис захватил глянец. За неделю – десяток обложек модных журнало
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