Дрэйпер о том, что органично смотрится в глянцевых съемках: «Я даже не стараюсь. Оно как-то само так получается»

Джек Дрэйпер рассказал о работе над своей игрой и съемках для Vogue.

– У тебя отличный сезон: финал в Дохе, замечательное выступление в Австралии. Расскажи, пожалуйста, что ты изменил в себе, своем теннисе по сравнению с прошлым годом?

– Думаю, я просто стараюсь совершенствовать то, что у меня уже есть. Я не ставлю каких-то огромных целей с точки зрения рейтинга или чего-то такого. Просто стараюсь каждый день становиться все лучше и лучше. Конечно, я еще молодой игрок, но чем больше опыта я получаю на высочайшем уровне против топов, тем лучше я понимаю, что нужно делать, чтобы быть там, наверху. С каждой неделей я верю в себя все больше, и это делает меня счастливее. Моя работа приносит свои плоды.

– Мы видели твою фотосъемку для модного журнала. Последняя – это просто огонь. Какая фотосессия твоя любимая?

– Честно говоря, даже не знаю. Конечно, это большая честь быть в Vogue. Это привлекает ко мне много внимания, но в первую очередь я теннисист, так что именно на этом и фокусируюсь.

– Но ты ведь реально в этом хорош.

– Я даже не стараюсь. Оно как-то само так получается. Но, как я уже говорил, это большая честь быть частью такой кампании. И вообще, да, все это выглядит замечательно, и надеюсь, что в будущем у меня будет немало возможностей проявить себя в чем-то подобном, – сказал Дрэйпер в интервью Софье Тартаковой для канала «Больше!»

Теннис захватил глянец. За неделю – десяток обложек модных журнало