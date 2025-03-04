В Индиан-Уэллс впервые с 2011-го не будет равных призовых

В Индиан-Уэллс в этом году призовые у мужчин будут больше, чем у женщин.

Например, чемпион среди мужчин заработает на 77 тысяч долларов больше, чем чемпионка среди женщин. Мужчины Женщины Титул 1 201 125 1 124 380 Финал 638 750 597 890 Полуфинал 354 850 332 160 Четвертьфинал 202 000 189 075 Четвертый круг 110 250 103 225 Третий круг 64 500 60 400 Второй круг 37 650 35 260 Первый круг 25 375 23 760 В прошлый раз неравные призовые были в 2011-м. Тогда с первого круга до четвертьфинала призовые были больше у мужчин, а с полуфинала до титула – у женщин.