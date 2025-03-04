В Индиан-Уэллс впервые с 2011-го не будет равных призовых
В Индиан-Уэллс в этом году призовые у мужчин будут больше, чем у женщин.
Например, чемпион среди мужчин заработает на 77 тысяч долларов больше, чем чемпионка среди женщин.
|Мужчины
|Женщины
|Титул
|1 201 125
|1 124 380
|Финал
|638 750
|597 890
|Полуфинал
|354 850
|332 160
|Четвертьфинал
|202 000
|189 075
|Четвертый круг
|110 250
|103 225
|Третий круг
|64 500
|60 400
|Второй круг
|37 650
|35 260
|Первый круг
|25 375
|23 760
В прошлый раз неравные призовые были в 2011-м. Тогда с первого круга до четвертьфинала призовые были больше у мужчин, а с полуфинала до титула – у женщин.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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