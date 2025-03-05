Соболенко о психологах: «Я лучше справляюсь с тяжелыми моментами сама, без чьей-то помощи»

Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, как относится к психологам.

– Мэдди [Киз] приходила и рассказывала о том, как после Австралии изменилось ее мышление и как во взрослом возрасте она подходит ко всему иначе, в том числе к обращению за психологической помощью. Вам когда-то приходилось тоже это делать или думать о том, что нужна полная перезагрузка и помощь?

– Я работаю с психологами уже 4 или 5 лет, так что я уже много об этом знаю. В моей жизни было много сложных ситуаций, и я довольно хорошо с ними справилась сама.

Я лучше справляюсь с тяжелыми моментами сама, без чьей-то помощи. Я не имею в виду, что есть правильный и неправильный подход. Все зависит от того, какой ты человек и что тебе нужно.

У меня прекрасная команда, они мне как семья, они моя главная поддержка. Мне не нужен кто-то извне, чтобы помочь справиться с трудностями.

Но здорово, что она осознала, что ей это нужно, и обратилась за помощью. Вот и все. Для нее это лучший вариант. Для меня – не очень. Все мы разные, поэтому нет ультимативно правильного и неправильного подхода.