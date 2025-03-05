Пол о том, что проиграл в финале конкурса красавчиков ATP: «Тяжелая неделя»
Томми Пол прокомментировал то, что стал финалистом «Шлема красавчиков».
Это конкурс подкаста Nothing Major (который ведут Джон Изнер, Сэм Куэрри, Джек Сок и Стив Джонсон), в котором болельщики в соцсетях определяли самого красивого теннисиста. В финале Пол проиграл Маттео Берреттини.
– Тяжелая неделя.
– Как вам это соревнование?
– Было тяжело. Психологически измотался. Каждый день пялился в телефон, надеялся получить желаемый результат (улыбается).
Нет, это очень смешно. Обожаю этих ребят, обожаю их подкаст. По-моему, это гениальный маркетинговый ход.
– Надеетесь лучше выступить в следующий раз?
– Надеюсь, это будет каждый год проводиться. Надеюсь, в следующем году выиграю, – сказал Пол на пресс-конференции в Индиан-Уэллс.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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