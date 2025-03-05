Котов проиграл в финале квалификации в Индиан-Уэллс

Павел Котов не смог попасть в основную сетку в Индиан-Уэллс.

В финале квалификации он проиграл 22-летнему Колтону Смиту – 3:6, 6:7(6). Во втором сете Котов упустил три сетбола. Смит впервые сыграет в основной сетке на уровне ATP.