Котов проиграл в финале квалификации в Индиан-Уэллс
Павел Котов не смог попасть в основную сетку в Индиан-Уэллс.
В финале квалификации он проиграл 22-летнему Колтону Смиту – 3:6, 6:7(6). Во втором сете Котов упустил три сетбола.
Смит впервые сыграет в основной сетке на уровне ATP.
Опубликовал: Павел Ниткин
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