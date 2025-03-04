Алькарас о поражении в финале ОИ: «Я подумал, что подвел страну, но вскоре понял, что серебро – это тоже большое достижение»
В Париже он на двух тай-брейках проиграл Новаку Джоковичу.
«Это был сложный момент. С начала года я ставил цель выиграть золотую медаль, и на той неделе чувствовал, что должен это сделать. Может быть, неправильно так думать, но у меня было именно так. Я хотел принести золото нашей стране, чтобы все испанцы гордились. Когда не получилось, я подумал, что подвел страну, поэтому так отреагировал: дал волю чувствам и заплакал.
[Вскоре] эта мысль ушла, и я порадовался серебряной медали. Когда я успокоился и иначе взглянул на ситуацию, я понял, что серебро – это тоже большое достижение.
Мне не нравится быть вторым, я максимально настроен на борьбу. Я всегда хочу быть первым, и остальные результаты мне не нравятся. Но на Играх все иначе. Бронза или серебро – это тоже большой повод для гордости и положительных эмоций».
Алькараса спросили, сколько времени ему потребовалось, чтобы отправиться от поражения: «Полчаса, 40 минут. Но бывают матчи, после которых нужно несколько дней, а то и недель в зависимости от ситуации и важности турнира».
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