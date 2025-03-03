Пегула выиграла 7-й титул в карьере

Джессика Пегула стала чемпионкой WTA 250 в Остине.

Четвертая ракетка мира обыграла 56-ю ракетку Маккартни Кесслер со счетом 7:5, 6:2.

Пегула прервала трехматчевую серию поражению в финалах и выиграла первый турнир с августа прошлого года. Этот титул стал для нее седьмым в карьере, поэтому теперь она сравнялась по числу выигранных турниров в одиночке и паре.