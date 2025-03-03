Пегула выиграла 7-й титул в карьере
Джессика Пегула стала чемпионкой WTA 250 в Остине.
Четвертая ракетка мира обыграла 56-ю ракетку Маккартни Кесслер со счетом 7:5, 6:2.
Пегула прервала трехматчевую серию поражению в финалах и выиграла первый турнир с августа прошлого года. Этот титул стал для нее седьмым в карьере, поэтому теперь она сравнялась по числу выигранных турниров в одиночке и паре.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’’
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