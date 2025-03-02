Пегула о Мэттью Макконахи на турнире в Остине: «Я встретила его за полчаса до матча. Я подумала: «Это очень классно, но теперь надо выиграть… черт»
Джессика Пегула поделилась эмоциями от встречи с Мэттью Макконахи.
Американка вышла в финал на турнире в Остине, обыграв Айлу Томлянович (6:1, 4:6, 6:3).
«Это было очень здорово. Я даже увиделась с ним перед матчем, так что я была немного поражена встречей с селебрити. Кажется, он очень классный. В моем бинго точно не было пункта встретить его за полчаса до матча. Я подумала: «Это очень классно, но теперь надо выиграть… черт».
Я знала, что он поддерживает многие спортивные мероприятия, я видела его твиты о Томми Поле – так что, может быть, теперь и мне достанется упоминание», – сказала четвертая ракетка мира в интервью на корте.
«Я тебя понял. Увидимся завтра на финале», – твитнул позже Макконахи.
За титул Пегула поборется с Маккартни Кесслер.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт WTA
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