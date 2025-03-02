«Я боролся с мыслями об уходе из тенниса, а иногда – даже с нежеланием жить». 135-я ракетка мира Гомес рассказал о психологических проблемах

135-я ракетка мира Федерико Агустин Гомес рассказал о психологических проблемах.

«Дорогой теннис… Спорт, который дал мне все, но в то же время отнял так много.

Мне жаль, что я оказался на дне, но в то же время я хочу использовать эту ситуацию, чтобы оттолкнуться и снова всплыть на поверхность. Я не мог ни с кем об этом поговорить, поэтому выбрал, на мой взгляд, лучший способ.

Может быть, это удивит многих, но 2024 год, конечно, стал лучшим годом в моей карьере, но одновременно худшим в личном плане — и последние месяцы не стали исключением. Эти полгода были одними из самых тяжелых в жизни. Я боролся с мыслями о том, чтобы полностью уйти из тенниса, с сомнениями, стоит ли все это вообще того, а порой даже с мыслями о самоубийстве, с нежеланием жить и оставаться в этом мире. Мне трудно об этом говорить, но я хотел, чтобы вы знали, чтобы вы могли понять мои поступки и поведение в последнее время. Я пытаюсь все немного объяснить.

Мне тяжело писать все это, не плача, но я думаю, что принял правильное решение, чтобы наконец сбросить этот огромный груз, который давит на меня 24/7. Я не пишу это ради внимания или минутной славы. Я делаю это, чтобы показать, что каждый борется с чем-то внутри, даже если внешне это скрыто за повседневной жизнью.

Я надеюсь, что после того, как я немного открылся (а для меня это очень трудно), я смогу почувствовать себя лучше и жить чуть более спокойно, занимаясь тем, что люблю — игрой в теннис. Я благодарен людям, которые меня окружают и пытаются раскрыть во мне все самое лучшее, даже если это нелегкая задача.

Я постараюсь вернуть ту радость, которая всегда была моей отличительной чертой, и, что самое главное, снова почувствовать себя хорошо, зная, что «не быть в порядке – это нормально». Как я уже сказал, мне больно делиться этим, но я чувствовал необходимость рассказать вам о своей ситуации.

Я продолжаю искать свою лучшую версию. Буду работать над тем, чтобы снова обрести то эмоциональное равновесие, которое когда-то чувствовал», – написал аргентинец.

В июне 2024-го Гомес выиграл дебютный «Челленджер» в Милане, а затем взял еще два титула – в июле и в ноябре. После этого он провел 11 матчей, из которых выиграл только два. Сейчас у него серия из шести поражений.

На уровне основного тура аргентинец провел четыре матча, выиграл один – в прошлом году на турнире в Чэнду он победил 70-ю ракетку мира Александра Мюллера (6:4, 7:5). В этом сезоне он прошел квалификацию турнира в Брисбене, но уступил в первом круге Рейлли Опелке (5:7, 4:6).

Сейчас Гомес 135-й в рейтинге, его наивысшая позиция – 133-я строчка.

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