Чорич выиграл «Челленджер» в Лугано. Это первый титул хорвата с 2022-го

Борна Чорич стал чемпионом «Челленджера» в Лугано.

В финале хорват победил №98 Рафаэля Коллиньона со счетом 6:3, 6:1.

Теперь у экс-12-й ракетки мира четыре титула «Челленджеров». Он выиграл турнир впервые с с августа 2022-го, когда стал чемпионом «Мастерса» в Цинциннати. Он также впервые после этого победил в пяти матчах подряд.

Сейчас Чорич 143-й в рейтинге, но на следующей неделе станет 120-м.