Чорич выиграл «Челленджер» в Лугано. Это первый титул хорвата с 2022-го
Борна Чорич стал чемпионом «Челленджера» в Лугано.
В финале хорват победил №98 Рафаэля Коллиньона со счетом 6:3, 6:1.
Теперь у экс-12-й ракетки мира четыре титула «Челленджеров». Он выиграл турнир впервые с с августа 2022-го, когда стал чемпионом «Мастерса» в Цинциннати. Он также впервые после этого победил в пяти матчах подряд.
Сейчас Чорич 143-й в рейтинге, но на следующей неделе станет 120-м.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’’
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