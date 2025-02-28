Циципас о победе над Берреттини: «Не совсем понимаю, как я в итоге выиграл – было много психологической борьбы»

Стефанос Циципас прокомментировал выход в 1/2 финала в Дубае.

Он обыграл Маттео Берреттини (7:6(5), 1:6, 6:4) и добрался до полуфинала впервые с июля прошлого года.

«Очень приятно так далеко пройти. Я знаю, что показывал хороший теннис, чтобы добраться до этого этапа – и поэтому улыбаюсь.

Матч получился неровным. В первом сете я отлично поработал, а во втором – сдал. Не совсем понимаю, как я в итоге победил, потому что по ходу матча у меня было много психологической борьбы».

За место в финале Циципас сыграет с Тэллоном Грикспором.