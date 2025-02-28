3 года назад Даниил Медведев впервые стал первой ракеткой мира

28 февраля 2022 года Даниил Медведев стал первой ракеткой мира.

Медведев стал первым №1 после Энди Роддика в 2004-м, который не входил в так называемую Большую четверку мужского тенниса. До него 18 лет рейтинг возглавляли Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей.

Медведев в сумме провел на первой строчке 16 недель – больше всех в истории российского тенниса.