3 года назад Даниил Медведев впервые стал первой ракеткой мира
28 февраля 2022 года Даниил Медведев стал первой ракеткой мира.
Медведев стал первым №1 после Энди Роддика в 2004-м, который не входил в так называемую Большую четверку мужского тенниса. До него 18 лет рейтинг возглавляли Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей.
Медведев в сумме провел на первой строчке 16 недель – больше всех в истории российского тенниса.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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