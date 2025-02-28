Шаповалов вернется в топ-30

Денис Шаповалов обыграл Маркоса Гирона в четвертьфинале в Акапулько.

Матч закончился со счетом 4:6, 6:3, 6:2.

Шаповалов выиграл восьмой матч подряд – это самая длинная серия без поражений в его карьере.

За счет этих результатов канадец вернется в топ-30 – впервые с сентября 2023-го.