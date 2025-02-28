Шаповалов вернется в топ-30
Денис Шаповалов обыграл Маркоса Гирона в четвертьфинале в Акапулько.
Матч закончился со счетом 4:6, 6:3, 6:2.
Шаповалов выиграл восьмой матч подряд – это самая длинная серия без поражений в его карьере.
За счет этих результатов канадец вернется в топ-30 – впервые с сентября 2023-го.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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