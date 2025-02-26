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Стефанос Циципас: «Многие из совета игроков ATP не интересуются моим мнением, не хотят обратной связи о том, что я думаю о туре»

Стефанос Циципас рассказал, что его не устраивает в туре ATP.

– Что вы возите на турниры, чтобы частичка Греции была всегда с тобой?

– В первую очередь, определенные греческие продукты. Не получается каждую неделю, не везде я могу брать их с собой, но где можно – я так делаю. У меня есть контакты с некоторыми компаниями, которые поставляют продукты – например, снеки. И это позволяет мне почувствовать себя как дома за границей – это может быть и кондиционер для волос, и шампунь, и мыло.

Может, это и звучит глупо, но это приближает меня к семье. Мы путешествуем весь год, и очень легко забыть вкус и запах дома. И, по-моему, абсолютно нормально, что в какой-то момент начинаешь по этому скучать и хочешь вернуться домой. Но, к сожалению, часто это делать не получается, поэтому в каком-то смысле я беру дом с собой.

– Не знаю, состоишь ли ты в совете игроков ATP, но, может быть, именно ты должен стать человеком, который поведет мужской тур в будущем?

– Я не уверен, на самом деле, что я подходящий кандидат. Я никогда не пытался войти в совет игроков, при этом я открыто могу выразить свое недовольство вещи, которые вижу в совете. Мне кажется, что многие теннисисты, которые в нем состоят, не особо интересуются моим мнением, не хотят обратной связи о том, что я думаю о туре.

Меньшее, на что я рассчитываю от совета игроков – общение с другими теннисистами и получение обратной связи. Сейчас, к сожалению, этого нет. Думаю, если бы я хотел войти в него, тратить на это силы и время, я бы как минимум начал говорить с разными игроками и спросил бы, что они думают по той или иной теме. Может, они хотят каких-то перемен или стоит пересмотреть какие-то правила.

Наверное, такая работа была бы интересной, потому что ты не только играешь, но и пытаешься сделать тур лучше. Но, к сожалению, у меня такого стремления и времени нет. Пока я в стороне, но в будущем могу пересмотреть позицию.

Я выступал с каким-то идеями – например, мячи можно улучшить или сделать максимально приближенными к желаниям игроков. Я говорил с разными теннисистами и о других моментах, которые можно сделать лучше – например, о качестве покрытия. У меня есть и другие мысли, которые я периодически озвучиваю. Но каждую неделю я пока не готов этим заниматься и вести постоянный диалог о возможных улучшениях, – сказал Циципас в интервью BB Tennis.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал BB Tennis
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