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Стефанос Циципас: «Тот, кто сказал, что за деньги счастье не купишь, явно никогда не платил за отсутствие рекламы на стриминговом сервисе»

Стефанос Циципас рассказал, как купить счастье.

«Тот, кто сказал, что за деньги счастье не купишь, явно никогда не платил за отсутствие рекламы на стриминговом сервисе», – твитнул грек.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @steftsitsipas
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