Стефанос Циципас: «Тот, кто сказал, что за деньги счастье не купишь, явно никогда не платил за отсутствие рекламы на стриминговом сервисе»
Стефанос Циципас рассказал, как купить счастье.
«Тот, кто сказал, что за деньги счастье не купишь, явно никогда не платил за отсутствие рекламы на стриминговом сервисе», – твитнул грек.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @steftsitsipas
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости