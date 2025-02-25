Сафиуллин проиграл Грикспору в первом круге в Дубае, упустив тройной матчбол

Роман Сафиуллин проиграл в первом круге ATP 500 в Дубае с трех матчболов.

Он уступил 47-й ракетке мира Тэллону Грикспору – 7:5, 6:7(4), 6:7(1). Во втором сете Сафиуллин вел 5:4, счет на подаче Грикспора был 0:40.