Сафиуллин проиграл Грикспору в первом круге в Дубае, упустив тройной матчбол
Роман Сафиуллин проиграл в первом круге ATP 500 в Дубае с трех матчболов.
Он уступил 47-й ракетке мира Тэллону Грикспору – 7:5, 6:7(4), 6:7(1). Во втором сете Сафиуллин вел 5:4, счет на подаче Грикспора был 0:40.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’’
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