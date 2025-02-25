28-летний Алис в матче с Рублевым впервые победил соперника из топ-10
Кентен Алис обыграл №9 Андрея Рублева на старте турнира в Дубае.
Матч завершился со счетом 3:6, 6:4, 7:6(5).
Для 77-й ракетки мира это первая победа над соперником из топ-10 – до этого десять встреч он проиграл.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’’
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