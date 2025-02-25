28-летний Алис в матче с Рублевым впервые победил соперника из топ-10

Кентен Алис обыграл №9 Андрея Рублева на старте турнира в Дубае.

Матч завершился со счетом 3:6, 6:4, 7:6(5).

Для 77-й ракетки мира это первая победа над соперником из топ-10 – до этого десять встреч он проиграл.