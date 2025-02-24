Мирра Андреева: «Даже не знаю, почему сыграла так хорошо именно в Дубае. Может, потому, что была не в самой лучшей психологической форме перед турниром»

Мирра Андреева ответила, что принесло ей успех на турнире в Дубае.

«Если честно, я даже не знаю, почему я сыграла так хорошо именно в Дубае. Может, потому, что я была не в самой лучшей психологической форме перед турниром. После того как проиграла достаточно тяжелый матч во втором круге в Дохе, у меня не было никакой супермотивации перед тем, как ехать в Дубай. Поэтому я туда ехала с настроем, что я сделаю все, что смогу, и посмотрим, что получится. И в итоге как-то так получилось, я настраивалась играть каждый матч отдельно, и вот как-то так получилось, что я выиграла турнир», – сказала Андреева в интервью Максиму Янчевскому.

Мирра Андреева – чемпионка в Дубае и игрок топ-10! Как она изменилась, чтобы ворваться в элиту?

Мирра Андреева – самая молодая чемпионка тысячника! Есть и другие рекорды