Мирра Андреева: «Даже не знаю, почему сыграла так хорошо именно в Дубае. Может, потому, что была не в самой лучшей психологической форме перед турниром»
Мирра Андреева ответила, что принесло ей успех на турнире в Дубае.
«Если честно, я даже не знаю, почему я сыграла так хорошо именно в Дубае. Может, потому, что я была не в самой лучшей психологической форме перед турниром. После того как проиграла достаточно тяжелый матч во втором круге в Дохе, у меня не было никакой супермотивации перед тем, как ехать в Дубай. Поэтому я туда ехала с настроем, что я сделаю все, что смогу, и посмотрим, что получится. И в итоге как-то так получилось, я настраивалась играть каждый матч отдельно, и вот как-то так получилось, что я выиграла турнир», – сказала Андреева в интервью Максиму Янчевскому.
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Опубликовала: Любовь Энина
Источник: телеграм-канал «Гейм Сет Макс»
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