Мирра Андреева о том, что принесло ей удачу на «тысячнике» в Дубае: «Последние 3 или 4 матча я играла с огромной дырой на юбке»
17-летняя россиянка стала самой молодой чемпионкой «тысячника» с момента возникновения формата в 2009-м.
– Ты показала нам что-то, что принесло тебе немного удачи.
– Да. Я всю неделю играла с этой дырой на юбке (смеется).
Честно говоря, на этот турнир я взяла только одну белую юбку. Я думала, что не буду в ней играть и буду менять образы, но я продолжала побеждать и подумала: «Ну… Ладно».
Я постирала ее один раз, второй и на третий я заметила сбоку небольшую дырочку. Решила, что буду ее теперь стирать аккуратно. Так что последние три или четыре матча я играла с этой огромной дырой на юбке (смеется).
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