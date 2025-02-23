Мирра Андреева о том, что принесло ей удачу на «тысячнике» в Дубае: «Последние 3 или 4 матча я играла с огромной дырой на юбке»

Мирра Андреева рассказала, почему играла на турнире в Дубае в юбке с дырой на боку.

17-летняя россиянка стала самой молодой чемпионкой «тысячника» с момента возникновения формата в 2009-м.

– Ты показала нам что-то, что принесло тебе немного удачи.

– Да. Я всю неделю играла с этой дырой на юбке (смеется).

Честно говоря, на этот турнир я взяла только одну белую юбку. Я думала, что не буду в ней играть и буду менять образы, но я продолжала побеждать и подумала: «Ну… Ладно».

Я постирала ее один раз, второй и на третий я заметила сбоку небольшую дырочку. Решила, что буду ее теперь стирать аккуратно. Так что последние три или четыре матча я играла с этой огромной дырой на юбке (смеется).

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