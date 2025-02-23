Мирра Андреева о том, что вошла в топ-10: «Я постараюсь зайти в топ-5 на конец года. Знаю, что будет непросто»
17-летняя россиянка взяла титул на «тысячнике» в Дубае и на следующей неделе дебютирует в топ-10.
Ранее она рассказывала, что изначально ее целью на этот сезон было войти в десятку сильнейших.
«Я знала, что если я выиграю, то зайду в топ-10 и стану девятой. Поэтому я не думала, какую цель поставить на конец года.
И сейчас уже февраль, и я думаю: «Блин, и я уже в топ-10, ничего себе». Поэтому я буду стараться зайти в топ-5. Я знаю, что будет непросто, потому что разница в очках минимальная, и если я выиграю еще один турнир, то я поднимусь, может, на одну позицию, если еще один, то, может, вообще не поднимусь. Поэтому это будет в два раза сложнее, но я постараюсь зайти в топ-5 на конец года», – сказала Андреева в интервью ютуб-каналу BB Tennis.
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