Мирра Андреева о том, что вошла в топ-10: «Я постараюсь зайти в топ-5 на конец года. Знаю, что будет непросто»

Мирра Андреева хочет войти в топ-5 рейтинга к концу этого года.

17-летняя россиянка взяла титул на «тысячнике» в Дубае и на следующей неделе дебютирует в топ-10.

Ранее она рассказывала, что изначально ее целью на этот сезон было войти в десятку сильнейших.

«Я знала, что если я выиграю, то зайду в топ-10 и стану девятой. Поэтому я не думала, какую цель поставить на конец года.

И сейчас уже февраль, и я думаю: «Блин, и я уже в топ-10, ничего себе». Поэтому я буду стараться зайти в топ-5. Я знаю, что будет непросто, потому что разница в очках минимальная, и если я выиграю еще один турнир, то я поднимусь, может, на одну позицию, если еще один, то, может, вообще не поднимусь. Поэтому это будет в два раза сложнее, но я постараюсь зайти в топ-5 на конец года», – сказала Андреева в интервью ютуб-каналу BB Tennis.

Мирра Андреева – чемпионка в Дубае и игрок топ-10! Как она изменилась, чтоб ворваться в элиту?

Мирра Андреева – самая молодая чемпионка тысячника! Есть и другие рекорды

Мирра повторяет путь золотого поколения теннисисток из России. Кто до нее брал «тысячники»?