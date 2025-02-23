Мирра Андреева о том, что ей не дали бокал шампанского после победы в Дубае: «Жаль, что мне еще 17. Надеюсь, я выиграю еще один турнир и получу его»

Мирра Андреева рассказала, что расстроило ее после победы на WTA 1000 в Дубае.

«Конечно, я рада [победе]. Я мечтала провести пресс-конференцию вместе с трофеем, так что это наконец-то случилось (улыбается).

Но я видела, что у победителей есть бокал с шампанским. Жаль, что мне все еще 17. Но в конце апреля мне 18 – надеюсь, я выиграю еще один турнир и получу первый бокал шампанского на пресс-конференции».

14-я ракетка мира также рассказала, как потратит призовые (около 600 тысяч долларов).

«Еще не знаю, что я хочу. Думаю сейчас об этом, а у меня как будто уже есть все, о чем я когда-либо могла пожелать. Я выиграла турнир. Я его выиграла. Я уже достигла цели, которую поставила себе до конца сезона. Семья путешествует вместе со мной, у меня замечательная команда. Не знаю, что еще необходимо. Я чувствую себя счастливой и, кажется, это все, что мне нужно».

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