Рублев обыграл соперника из топ-10 впервые за полгода и вышел в полуфинал в Дохе

Андрей Рублев вышел в полуфинал ATP 500 в Дохе.

Россиянин победил восьмую ракетку мира Алекса де Минаура – 6:1, 3:6, 7:6(8). Он выиграл с восьмого матчбола.

Рублев впервые с августа 2024-го выиграл матч у соперника из топ-10. После победы над первой ракеткой мира Янником Синнером на «Мастерсе» в Монреале у него была серия из пяти поражений.

Россиянин второй раз в сезоне и 44-й в карьере сыграет в полуфинале. Его баланс на этой стадии – 27:16, последний он проиграл.

Теперь он встретится с Феликсом Оже-Альяссимом.