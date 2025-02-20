Рублев обыграл соперника из топ-10 впервые за полгода и вышел в полуфинал в Дохе
Андрей Рублев вышел в полуфинал ATP 500 в Дохе.
Россиянин победил восьмую ракетку мира Алекса де Минаура – 6:1, 3:6, 7:6(8). Он выиграл с восьмого матчбола.
Рублев впервые с августа 2024-го выиграл матч у соперника из топ-10. После победы над первой ракеткой мира Янником Синнером на «Мастерсе» в Монреале у него была серия из пяти поражений.
Россиянин второй раз в сезоне и 44-й в карьере сыграет в полуфинале. Его баланс на этой стадии – 27:16, последний он проиграл.
Теперь он встретится с Феликсом Оже-Альяссимом.
Опубликовано: Алёна Майорова
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